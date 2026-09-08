Самые доступные электромобили, которые можно купить в 2026 году: топ 5

Покупка нового автомобиля в 2026 году по-прежнему остается значительной финансовой инвестицией, ведь средняя стоимость новой машины на мировом рынке уже приближается к отметке в 50 000 долларов (около 2,07 млн грн). Хотя сегмент электромобилей традиционно считается более дорогостоящим, чем традиционные автомобили с ДВС, среди них все еще можно найти рациональные и относительно бюджетные варианты.

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В пятерку рейтинга самых дешевых новых электрокаров от SlashGear вошли как проверенные временем бестселлеры, так и полностью обновлённые модели, недавно вернувшиеся на рынок. Они предлагают покупателям отличный баланс экономичности, современных технологий, комфортного багажного пространства и достаточной дальности поездок за приемлемую цену.

Subaru Uncharted

Японский бренд продолжает расширять свою линейку электромобилей, выпустив на рынок новый компактный кроссовер Uncharted, который занимает место в модельном ряду на ступень ниже Solterra. Новинка создана на совместной платформе с Toyota и является доступным выбором для поклонников марки.

Цена: от $34 995 (1,45 млн грн) без учёта сбора за доставку в размере $1 450 (60 тыс. грн).

от $34 995 (1,45 млн грн) без учёта сбора за доставку в размере $1 450 (60 тыс. грн). Мощность и привод : базовая переднеприводная версия оснащена одним электродвигателем мощностью 221 к.с. Полный привод с системой X-Mode предлагается в более дорогих комплектациях Sport и GT.

: базовая переднеприводная версия оснащена одним электродвигателем мощностью 221 к.с. Полный привод с системой X-Mode предлагается в более дорогих комплектациях Sport и GT. Запас хода: на одном заряде аккумулятора SUV способен преодолеть около 496 км.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric остается одним из самых популярных практичных решений в сегменте городских кроссоверов. В 2026 году модель предлагается покупателям преимущественно в модификациях 2025 модельного года, что позволяет автосалонам формировать очень выгодные ценовые предложения.

Цена : средняя стоимость составляет примерно $35 000 (1,45 млн грн), однако базовые версии можно найти по цене от $32 000 (1,33 млн грн).

: средняя стоимость составляет примерно $35 000 (1,45 млн грн), однако базовые версии можно найти по цене от $32 000 (1,33 млн грн). Характеристики : двигатель мощностью до 201 л. с. обеспечивает хорошую динамику, а багажное отделение объемом до 1800 литров делает автомобиль удобным для семейных нужд.

: двигатель мощностью до 201 л. с. обеспечивает хорошую динамику, а багажное отделение объемом до 1800 литров делает автомобиль удобным для семейных нужд. Запас хода: в зависимости от аккумулятора дальность хода составляет от 322 км в базовой версии до 420 км в комплектации SEL.

Nissan LEAF

Один из первых массовых электромобилей в мире спустя 16 лет после дебюта претерпел полную переработку: в 2026 году Nissan LEAF превратился из классического хэтчбека в современный компактный кроссовер.

Цена : стартовая стоимость комплектации S+ составляет $29 990 (1,24 млн грн) плюс плата за транспортировку в размере $2 245 (93 тыс. грн).

: стартовая стоимость комплектации S+ составляет $29 990 (1,24 млн грн) плюс плата за транспортировку в размере $2 245 (93 тыс. грн). Силовая установка : аккумулятор емкостью 75 кВт·ч и передний электродвигатель развивают 214 к. с. и 354 Н·м крутящего момента.

: аккумулятор емкостью 75 кВт·ч и передний электродвигатель развивают 214 к. с. и 354 Н·м крутящего момента. Запас хода: благодаря обновленной платформе базовая версия способна проехать до 488 км на одном заряде, что делает LEAF одним из лидеров по соотношению цены и дальности поездки.

Kia Niro EV

Kia Niro EV построен на общей технической базе с Hyundai Kona Electric, но предлагает более взыскательным покупателям чуть более высокий уровень оснащения, премиальные материалы отделки и богатую базовую комплектацию.

Цена: официальная стоимость комплектации Wind составляет $39 700 (1,65 млн грн), однако благодаря дилерским акциям реальная цена в автосалонах часто снижается до $32-35 тысяч (1,33–1,45 млн грн).

официальная стоимость комплектации Wind составляет $39 700 (1,65 млн грн), однако благодаря дилерским акциям реальная цена в автосалонах часто снижается до $32-35 тысяч (1,33–1,45 млн грн). Мощность: электродвигатель развивает 201 к. с.

развивает 201 к. с. Запас хода: официально заявленный пробег на одном заряде достигает 407 км.

Chevrolet Bolt

Обновленный Chevrolet Bolt претендует на звание самого дешевого нового электромобиля на рынке. Вернувшись после перерыва, модель получила более современный дизайн, улучшенные характеристики и статус одного из самых привлекательных бюджетных автомобилей 2026–2027 годов.

Цена : базовая версия LT стоит $28 995 (1,20 млн грн) с учетом доставки. Более спортивная комплектация RS обойдется в $32 995 (1,37 млн грн).

: базовая версия LT стоит $28 995 (1,20 млн грн) с учетом доставки. Более спортивная комплектация RS обойдется в $32 995 (1,37 млн грн). Оснащение : обе модификации комплектуются электродвигателем мощностью 210 к.с. и отличаются лишь элементами стиля и комфорта.

: обе модификации комплектуются электродвигателем мощностью 210 к.с. и отличаются лишь элементами стиля и комфорта. Запас хода: полный заряд батареи обеспечивает пробег до 422 км.

OBOZ.UA представляет рейтинг электрокаров, ставших сенсацией в мире авто-2026.

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