Самые доступные электромобили 2024 года: какие машины позволят сэкономить
В 2024 году на рынке появятся доступные электромобили. Конкретные модели предлагают двойную экономию: мало того, что мы рассматриваем самые недорогие электрокары, которые дешевле своих соперников, так еще и естественным образом получается экономия средств на топливе.
OBOZ.UA проверил анонсы и собрал грядущие премьеры новых электромобилей "по низу рынка". Эти машины порадуют многих покупателей.
Новые электрокары 2024 – самые дешевые автомобили года:
- Buick Electra E5;
- Cadillac Optiq;
- Citroën e-C3;
- Chevrolet Bolt EV;
- Cupra Born;
- Dacia Spring;
- Fiat Panda EV;
- Fiat Topolino;
- Kia EV3;
- Kia EV5;
- Mini Cooper EV;
- Peugeot e-208;
- Renault 4;
- Renault 5;
- Tesla Model 3;
- VinFast VF 6;
- Volvo EX30.
Разнообразие – главный лейтмотив новых электромобилей в этом году. Мало того, что постоянно в сегменте появляются более дешевые модели, начал формироваться рынок бюджетных EV.
И, конечно, выбор будет очень широкий. Покупатели смогут купить электрические хэтчбеки, городские малолитражки, седаны и кроссоверы.
OBOZ.UA ранее сообщал о самых доступных новых машинах 2024 года с разными силовыми установками.