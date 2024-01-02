Самые доступные электромобили 2024 года: какие машины позволят сэкономить

В 2024 году на рынке появятся доступные электромобили. Конкретные модели предлагают двойную экономию: мало того, что мы рассматриваем самые недорогие электрокары, которые дешевле своих соперников, так еще и естественным образом получается экономия средств на топливе.

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OBOZ.UA проверил анонсы и собрал грядущие премьеры новых электромобилей "по низу рынка". Эти машины порадуют многих покупателей.

Новые электрокары 2024 – самые дешевые автомобили года:

Buick Electra E5; Cadillac Optiq; Citroën e-C3; Chevrolet Bolt EV; Cupra Born; Dacia Spring; Fiat Panda EV; Fiat Topolino; Kia EV3; Kia EV5; Mini Cooper EV; Peugeot e-208; Renault 4; Renault 5; Tesla Model 3; VinFast VF 6; Volvo EX30.

Разнообразие – главный лейтмотив новых электромобилей в этом году. Мало того, что постоянно в сегменте появляются более дешевые модели, начал формироваться рынок бюджетных EV.

И, конечно, выбор будет очень широкий. Покупатели смогут купить электрические хэтчбеки, городские малолитражки, седаны и кроссоверы.

OBOZ.UA ранее сообщал о самых доступных новых машинах 2024 года с разными силовыми установками.