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Самые доступные электромобили 2024 года: какие машины позволят сэкономить

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Volvo EX30

В 2024 году на рынке появятся доступные электромобили. Конкретные модели предлагают двойную экономию: мало того, что мы рассматриваем самые недорогие электрокары, которые дешевле своих соперников, так еще и естественным образом получается экономия средств на топливе.

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OBOZ.UA проверил анонсы и собрал грядущие премьеры новых электромобилей "по низу рынка". Эти машины порадуют многих покупателей.

Новые электрокары 2024 – самые дешевые автомобили года:

  1. Buick Electra E5;
  2. Cadillac Optiq;
  3. Citroën e-C3;
  4. Chevrolet Bolt EV;
  5. Cupra Born;
  6. Dacia Spring;
  7. Fiat Panda EV;
  8. Fiat Topolino;
  9. Kia EV3;
  10. Kia EV5;
  11. Mini Cooper EV;
  12. Peugeot e-208;
  13. Renault 4;
  14. Renault 5;
  15. Tesla Model 3;
  16. VinFast VF 6;
  17. Volvo EX30.
Citroën e-C3

Разнообразие – главный лейтмотив новых электромобилей в этом году. Мало того, что постоянно в сегменте появляются более дешевые модели, начал формироваться рынок бюджетных EV.

И, конечно, выбор будет очень широкий. Покупатели смогут купить электрические хэтчбеки, городские малолитражки, седаны и кроссоверы.

OBOZ.UA ранее сообщал о самых доступных новых машинах 2024 года с разными силовыми установками.