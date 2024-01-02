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Самые дешевые новые авто 2024 года: какие машины появятся в продаже

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
957
Kia EV3

Уже много лет нам обещают, что новые автомобили будут дорожать, а дешевые машины исчезнут как класс. Удивительно, но рынок считает по другому – 2024 год тому доказательство.

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OBOZ.UA нашел по меньшей мере 36 новых моделей автомобилей 2024 года, которые готовятся к дебюту на рынке. Цены начинаются приблизительно с 20 000 долларов. Некоторые машины даже дешевле.

Самые дешевые машины 2024 года:

  1. Abarth 600e;
  2. Alfa Romeo Milano;
  3. Audi A3;
  4. BMW 1 Series;
  5. BMW X2;
  6. Citroën C3;
  7. Cupra Born;
  8. Cupra Leon;
  9. Dacia Duster;
  10. Dacia Spring;
  11. Fiat 600e;
  12. Fiat Panda;
  13. Fiat Topolino;
  14. Ford Kuga;
  15. Kia EV3;
  16. Kia Picanto;
  17. MG 3;
  18. Mini Cooper;
  19. Nissan Qashqai;
  20. Opel Crossland;
  21. Peugeot e-208;
  22. Renault 4;
  23. Renault 5;
  24. Renault Captur;
  25. Skoda Kamiq;
  26. Skoda Octavia;
  27. Skoda Scala;
  28. Subaru Forester;
  29. Suzuki Swift;
  30. Tesla Model 3;
  31. Toyota C-HR;
  32. Toyota Prius;
  33. Volkswagen Golf;
  34. Volkswagen T-Cross;
  35. Volkswagen Tiguan;
  36. Volvo EX30.
Fiat Topolino

Как видим, не только доступность в конкретном случае является приятным явлением, но и разнообразие. К премьере готовятся недорогие хэтчбеки, городские малолитражки, седаны и кроссоверы.

Есть и несколько электромобилей с разными типами кузовов. И, конечно, гибридные модели.

Ранее OBOZ.UA показывал самую дешевую модель Tesla 2024 года, которая уже появилась в Украине.