Самые дешевые новые авто 2024 года: какие машины появятся в продаже
Уже много лет нам обещают, что новые автомобили будут дорожать, а дешевые машины исчезнут как класс. Удивительно, но рынок считает по другому – 2024 год тому доказательство.
OBOZ.UA нашел по меньшей мере 36 новых моделей автомобилей 2024 года, которые готовятся к дебюту на рынке. Цены начинаются приблизительно с 20 000 долларов. Некоторые машины даже дешевле.
Самые дешевые машины 2024 года:
- Abarth 600e;
- Alfa Romeo Milano;
- Audi A3;
- BMW 1 Series;
- BMW X2;
- Citroën C3;
- Cupra Born;
- Cupra Leon;
- Dacia Duster;
- Dacia Spring;
- Fiat 600e;
- Fiat Panda;
- Fiat Topolino;
- Ford Kuga;
- Kia EV3;
- Kia Picanto;
- MG 3;
- Mini Cooper;
- Nissan Qashqai;
- Opel Crossland;
- Peugeot e-208;
- Renault 4;
- Renault 5;
- Renault Captur;
- Skoda Kamiq;
- Skoda Octavia;
- Skoda Scala;
- Subaru Forester;
- Suzuki Swift;
- Tesla Model 3;
- Toyota C-HR;
- Toyota Prius;
- Volkswagen Golf;
- Volkswagen T-Cross;
- Volkswagen Tiguan;
- Volvo EX30.
Как видим, не только доступность в конкретном случае является приятным явлением, но и разнообразие. К премьере готовятся недорогие хэтчбеки, городские малолитражки, седаны и кроссоверы.
Есть и несколько электромобилей с разными типами кузовов. И, конечно, гибридные модели.
Ранее OBOZ.UA показывал самую дешевую модель Tesla 2024 года, которая уже появилась в Украине.