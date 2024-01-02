Самые дешевые новые авто 2024 года: какие машины появятся в продаже

Уже много лет нам обещают, что новые автомобили будут дорожать, а дешевые машины исчезнут как класс. Удивительно, но рынок считает по другому – 2024 год тому доказательство.

Видео дня

OBOZ.UA нашел по меньшей мере 36 новых моделей автомобилей 2024 года, которые готовятся к дебюту на рынке. Цены начинаются приблизительно с 20 000 долларов. Некоторые машины даже дешевле.

Самые дешевые машины 2024 года:

Abarth 600e; Alfa Romeo Milano; Audi A3; BMW 1 Series; BMW X2; Citroën C3; Cupra Born; Cupra Leon; Dacia Duster; Dacia Spring; Fiat 600e; Fiat Panda; Fiat Topolino; Ford Kuga; Kia EV3; Kia Picanto; MG 3; Mini Cooper; Nissan Qashqai; Opel Crossland; Peugeot e-208; Renault 4; Renault 5; Renault Captur; Skoda Kamiq; Skoda Octavia; Skoda Scala; Subaru Forester; Suzuki Swift; Tesla Model 3; Toyota C-HR; Toyota Prius; Volkswagen Golf; Volkswagen T-Cross; Volkswagen Tiguan; Volvo EX30.

Как видим, не только доступность в конкретном случае является приятным явлением, но и разнообразие. К премьере готовятся недорогие хэтчбеки, городские малолитражки, седаны и кроссоверы.

Есть и несколько электромобилей с разными типами кузовов. И, конечно, гибридные модели.

Ранее OBOZ.UA показывал самую дешевую модель Tesla 2024 года, которая уже появилась в Украине.