Круче "Логана": каким будет новый недорогой автомобиль Renault. Фото

Renault готовит новый недорогой автомобиль. Компактный хэтчбек Clio 6 поколения получится очень экономичным и традиционно будет позиционироваться в линейке круче "Логана". Но модель сделают доступной.

Видео дня

Детали стали известны Autocar. Там даже подготовили свой вариант дизайна Renault Clio 2026 модельного года. Машину на этом изображении выполнили в самом актуальном стиле французского бренда.

Но пока неизвестно, как именно будет выглядеть серийный автомобиль. Производитель пока не давал никаких намеков. Очевидно, что Renault Clio сохранит компактный формат городского хэтчбека.

Также известно, что от имени Clio не откажутся. Это название давно на слуху, модель очень известная, поэтому производитель относится к ней с уважением.

Чтобы удешевить новый Clio 6 поколения, электрическую версию для него предлагать не будут. У компании будут полностью электрические модели похожего размера. Но ради соответствия строгим экологическим нормам производитель подготовит гибридную силовую установку, которая обеспечит экономичность.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее о новой недорогой модели Seat, которая находится в разработке.