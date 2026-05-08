Самые дешевые модели Audi привлекли внимание: 5 главных новинок

Audi готовит к выходу на рынок несколько новинок. И эти модели уже привлекли много внимания, ведь окажутся самыми дешевыми в линейке премиального производителя. Про некоторые машины уже кое-что известно.

Motor1 напоминает о главных премьерах. Но OBOZ.UA сосредоточился на самых доступных среди них. Мы выделили 5 новинок. Некоторые уже рассекречены, другие готовятся к дебюту.

Audi A2

Долгожданное возвращение компактного хэтчбека отправят на рынок как самый доступный электромобиль бренда на глобальном рынке.

AUDI E7X

Крупный электрокроссовер, который разработали совместно с SAIC, рассекретили специально для Китая с ценой около 30 000 долларов.

Audi Q4 E-Tron

Электромобиль на базе VW ID.4 уже рассекретили после модернизации. Автомобиль стал современнее и получил измененный дизайн.

Новые электрокары AUDI

Известно, что компания готовит еще как минимум один недорогой EV для сегмента популярных кроссоверов. Также работают над мощным спортивным седаном с электрической силовой установкой.

