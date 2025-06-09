Эти б/у авто можно смело покупать: эксперты назвали топ-10 моделей

Рынок б/у автомобилей существует для тех, кого не устраивают цены на новые машины. Интересно, что это также касается престижных моделей. Эксперты назвали 10 лучших – их можно смело покупать.

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Специалисты WhatCar составили список лучших премиальных машин с пробегом, которые не испытывают больших проблем с надежностью. Владельцы довольны этими автомобилями и отмечают высокое качество.

Эти машины вдобавок предлагают умеренную роскошь и стиль. Все благодаря премиальному имиджу. А на вторичном рынке цены могут оказаться очень приятными.

Лучшие премиальные б/у авто по низкой цене:

Lexus ES (с 2018 года); BMW 3 Series (бензин, с 2019 года); BMW 5 Series (бензин, 2017-2023); BMW 3 Series (дизель, 2012-2019); BMW 3 Series (дизель, с 2019 года); Jaguar XF (2015-2024); Skoda Superb (дизель, 2015-2024); Mercedes E-Class (2026-2024); Mazda 6 (2013-2022); BMW 3 Series PHEV (плагин-гибрид, 2016-2020).

Почему вообще стоит задуматься о покупке б/у премиального автомобиля? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.

Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей. Обратная сторона – ремонт в таком случае окажется намного дороже. Не забывайте об этом, когда решитесь на покупку.

OBOZ.UA ранее рассказывал о популярных недорогих автомобилях в Украине.