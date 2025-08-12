Самую практичную Dacia на базе Logan показали с новым дизайном

Бюджетник Dacia Jogger 2026 года готовят к премьере как самую практичную модель производителя. Автомобиль после рестайлинга пока держат в секрете, но машину на базе Logan показали с новым дизайном.

Доступный универсал Dacia Jogger 2026 ранее был замечен в ходе дорожных испытаний. Дизайн автомобиля после рестайлинга будет соответствовать современным моделям Dacia. Это подтверждают и рендеры TALKWHEELS, которые демонстрируют вариант внешности машины.

Очевидно, что практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получит новые фары и фонари, а также измененные бамперы.

Dacia готовит еще несколько новых моделей. Все они будут достаточно большими по сравнению с прошлыми автомобилями бренда. Среди основных соперников нового хэтчбека, о котором пока мало информации, называют модели С-класса Volkswagen Golf и Opel Astra.

Вероятно, в Dacia рассматривают хэтчбек как альтернативу Renault Megane из ДВС (превратившегося в электрокар). Еще несколько вариантов – купеподобный кроссовер, большой универсал или даже недорогой пикап.

