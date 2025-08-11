Недорогой соперник Toyota RAV4 от Hyundai станет намного современнее

Новый недорогой кроссовер Hyundai Tucson 2027 модельного года постепенно готовят к премьере. Соперник Toyota RAV4 станет намного современнее, экологичнее и получит другой дизайн.

Видео дня

Недавно новый Hyundai Tucson 5 поколения выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывают под кожухом. Однако в Auto Express подготовили свой вариант, основанный на шпионских снимках.

Очевидно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson 2027 до конца 2026 года.

Недавно на рынок вышел модернизированный автомобиль после рестайлинга. Внешность осталась очень узнаваемой, и с первого взгляда изменения могут быть даже незаметны. Несмотря на то, что переднюю часть кроссоверу "нарисовали" заново.

Моторы Hyundai Tucson в 2025 году:

бензин 2 л (156 л.с.);

бензин 2 л (190 л.с.);

дизель 1,6 л (136 л.с.);

гибрид (235 л.с.).

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Ford отказался от производства двух компактных кроссоверов.