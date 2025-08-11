УкраїнськаУКР
Недорогой соперник Toyota RAV4 от Hyundai станет намного современнее

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,7 т.
Hyundai Tucson

Новый недорогой кроссовер Hyundai Tucson 2027 модельного года постепенно готовят к премьере. Соперник Toyota RAV4 станет намного современнее, экологичнее и получит другой дизайн.

Недавно новый Hyundai Tucson 5 поколения выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывают под кожухом. Однако в Auto Express подготовили свой вариант, основанный на шпионских снимках.

Очевидно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson 2027 до конца 2026 года.

Hyundai Tucson

Недавно на рынок вышел модернизированный автомобиль после рестайлинга. Внешность осталась очень узнаваемой, и с первого взгляда изменения могут быть даже незаметны. Несмотря на то, что переднюю часть кроссоверу "нарисовали" заново.

Моторы Hyundai Tucson в 2025 году:

  • бензин 2 л (156 л.с.);
  • бензин 2 л (190 л.с.);
  • дизель 1,6 л (136 л.с.);
  • гибрид (235 л.с.).

