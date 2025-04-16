Самую доступную спортивную модель Audi показали до премьеры

Новая Audi TT 4 поколения оказалась неожиданной моделью, ведь ранее производитель не планировал разработку. Но машина все же появится, работа над ней продолжается. Самый недорогой спорткар немецкого бренда показали до премьеры в сети.

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Судя по всему, модель решили возродить необычным образом. Однако на канале Digimods DESIGN продемонстрировали проект, который отражает более традиционный подход. Машина получилась узнаваемой, но в современном корпоративном стиле бренда.

А ранее первые настоящие фото Audi TT оказались в сети. На них мы видели Porsche 718 Boxster. Но это так называемый "мул" – оболочка существующей машины, которая скрывает новый автомобиль.

Тем не менее, все указывает на то, что модель Audi TT теперь будет основана на Porsche Boxster. Ожидаются как бензиновые варианты, так и электромобиль. Но это пока предварительная информация, производитель ничего не комментирует.

Производство компактного спорткара TT остановили в 2023 году. Сразу после этого разрабатывать преемника не планировали. Хотя в разное время модель хотели трансформировать в кроссовер или электрокар. Купе Audi TT в трех поколениях было основано на агрегатах VW Golf.

OBOZ.UA сообщал ранее про новый спортивный кроссовер Ford.