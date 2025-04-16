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Самую доступную спортивную модель Audi показали до премьеры

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Audi TT

Новая Audi TT 4 поколения оказалась неожиданной моделью, ведь ранее производитель не планировал разработку. Но машина все же появится, работа над ней продолжается. Самый недорогой спорткар немецкого бренда показали до премьеры в сети.

Видео дня

Судя по всему, модель решили возродить необычным образом. Однако на канале Digimods DESIGN продемонстрировали проект, который отражает более традиционный подход. Машина получилась узнаваемой, но в современном корпоративном стиле бренда.

А ранее первые настоящие фото Audi TT оказались в сети. На них мы видели Porsche 718 Boxster. Но это так называемый "мул" – оболочка существующей машины, которая скрывает новый автомобиль.

Audi TT

Тем не менее, все указывает на то, что модель Audi TT теперь будет основана на Porsche Boxster. Ожидаются как бензиновые варианты, так и электромобиль. Но это пока предварительная информация, производитель ничего не комментирует.

Производство компактного спорткара TT остановили в 2023 году. Сразу после этого разрабатывать преемника не планировали. Хотя в разное время модель хотели трансформировать в кроссовер или электрокар. Купе Audi TT в трех поколениях было основано на агрегатах VW Golf.

OBOZ.UA сообщал ранее про новый спортивный кроссовер Ford.