Самый дешевый кроссовер Ford вот-вот получит новый вариант

Спортивные хэтчбеки Focus ST и RS остались в прошлом. Поэтому другие модели Ford вот-вот примут эстафету в сегменте высоких мощностей. Первым кандидатом для получения нового варианта стал самый дешевый кроссовер бренда.

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Новый Ford Puma Gen-E 2025 модельного года совсем недавно рассекретили официально. Это электрическая модификация на базе стандартного бензинового кроссовера, который известен на рынке уже несколько лет. По информации Carscoops, этот автомобиль решили сделать спортивнее.

Электрический Ford Puma Gen-E получил силовую установку мощностью около 170 л.с. и запас хода 350 км (батарея 43 кВтч). Однако кроссовер Ford Puma ST Gen-E (потенциальное название) станет мощнее.

Кроме того, батарею могут увеличить, а подвеска получит более спортивные настройки. Не будет лишним ожидать изменения в дизайне с новыми бамперами и более стильную отделку салона Ford Puma.

В свою очередь шильдик RS планируют отдать электрическому кроссоверу Mustang Mach-E. Мощность его силовой установки в этом случае может превысить 500 л.с.

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