Самую дешевую модель Tesla показали на фото в деталях до премьеры

Электрокар Tesla Model 3 является самым дешевым автомобилем американской компании. Производитель подготовил обновленный вариант – его показали на детальном фото в сети до официальной премьеры.

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Об этом сообщает InsideEVs. Машину под внутризаводским названием Tesla Model 3 Project Highland показали без маскировки. Изменения в передней части очевидны: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу.

Информации об изменениях в задней части нет, но ожидается, что электромобиль получит другие фонари и доработанный бампер. Также на фото показали тестовый прототип в Германии. Их опубликовали в аккаунте @mrxex2 социальной сети Х, которая ранее была известна как Twitter.

Возможно, новая Tesla Model 3 2024 модельного года станет совсем немного длиннее за счет этих нововведений. Очевидно, что силуэт и двери останутся без изменений.

Электрический седан Tesla Model 3 появился в 2017 году. Другие автопроизводители спустя шесть лет выводят на рынок следующее поколение своих моделей. Но Tesla готовится ограничиться обновлением.

Премьера самой дешевой модели Tesla после модернизации ожидается до конца 2023 года.

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