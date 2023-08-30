Недорогой пикап Tesla Cybertruck разочаровал качеством сборки. Фото

В сети вновь показали недорогой пикап Tesla Cybertruck. В этот раз электромобиль удивил всех качеством сборки. Разочарованные наблюдатели обсуждают кривые швы и плохую подгонку кузовных панелей.

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Об этом сообщил в Reddit пользователь u/kmraceratx. Он показал несколько фотографий, на которых изображен эпатажный электрокар с кривыми швами между панелями и несовпадающими деталями. Возможно, перед стартом продаж проблему исправят. Но это не точно.

Контроль качества и технологии производства электромобилей Tesla всегда вызывают вопросы. Владельцы по всему миру постоянно жалуются на кривые швы, скрипящие детали, трещины в силовом каркасе, некачественную покраску и многие другие проблемы, с которым машины покидают конвейер и отправляются к покупателям.

Более того, кузов электропикапа Tesla Cybertruck выполнен из толстой нержавеющей стали. С этим материалом трудно работать в таком контексте. Специалисты внутри компании рекомендовали отказаться от этой идеи, однако Илом Маск настоял на своем, а противоречить ему внутри Tesla считается недопустимым.

Тем не менее, Cybertruck – по-прежнему предсерийный прототип. Однако новый автомобиль постепенно приближается к производственному варианту.

Электрический пикап Tesla Cybertruck обещает быть недорогим. Ранее заявлялась цена для базовой модели в 40 000 долларов. Это меньше, чем просят все конкуренты за свои машины. Однако сперва Cybertruck должен отправиться в производство. Этого пока не произошло, а сроки постоянно откладывают – цена еще может измениться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о пикапе Volkswagen – новинка получилась практичная и очень доступная.