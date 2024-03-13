Самую дешевую модель Rivian показали в неожиданном виде. Фото

Недавно новый электрокроссовер Rivian R3 представили официально. Это самый дешевый автомобиль в линейке американского стартапа. Теперь новинку показали в неожиданном виде.

Новый кроссовер Rivian R3 2026 модельного года сохранил знакомый дизайн других машин компании в передней части. Но в остальном, похоже, вдохновлялись ретро-стилем классических хэтчбеков 80-х годов – получилось интересно. В Abimelec Design подчеркнули это наблюдение своими модификациями.

На новых рендерах электрический кроссовер стилизовали под Lancia Delta Integrale, Renault R5 Turbo, и VW Golf GTI – знаменитые спортивные хэтчбеки конца прошлого века. Получилось очень органично.

Новый Rivian R3X в топовом полноприводном исполнении с тремя моторами окажется быстрее трех секунд в разгоне до 100 км/ч. Также появится двухмоторный вариант, а базовой станет модель с одним электродвигателем и задним приводом.

Цена Rivian R3 – менее 45 000 долларов. Вдобавок покупатели (во всяком случае, в США) получат право на налоговую скидку в размере 7500 долларов, что сделает новинку еще привлекательнее.

Для производства автомобиля компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов. Серийное производство модели планируют наладить в 2026 году, тогда же начнутся первые поставки покупателям.

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