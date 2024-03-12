Недорогого соперника Corolla и Octavia от Kia показали на новых фото

Новый недорогой седан Kia K4 – будущий соперник Toyota Corolla и Skoda Octavia. Модель выехала на дороги в тестовом режиме для испытаний. Машину показали на фото в сети.

Изображения публикует Carscoops. Новинка на отдельных рынках может носить имя Kia Forte / Cerato. Седан поймали в ходе дорожных испытаний. Разумеется, на кузове – кожух, который призван защитить дизайн от любопытных глаз. Интересно также, что Kia пока не анонсировала эту новинку. Однако машина уже почти готова.

Несмотря на плотный темный кожух на кузове, мы видим несколько очень интересных элементов. Передняя светотехника получила строгую вертикальную ориентацию. Это позволит придать машине "насупленный" вид – получится смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой. А ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это породнит внешность седана с купе.

В моторной линейке ожидаются бензиновые моторы объемом 1,6 и 2 л. Не исключается появление гибридных вариантов. Премьера новой модели Kia K4 / Forte / Cerato ожидается в середине 2024 года.

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