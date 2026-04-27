Самую дешевую модель Renault 2026 года показали внутри и снаружи

Новый Renault Twingo E-Tech Electric 2026 года дебютировал на рынке как самая дешевая модель компании. После премьеры машину подробно показала в сети снаружи и внутри.

Долгожданный бюджетник Renault Twingo E-Tech Electric продемонстрировали на канале Carspotter Jeroen. Машина для электромобильного сегмента получилась очень дешевой.

Электрокар Renault Twingo Electric уже поступил в продажу по цене от 19 490 евро. Однако в некоторых европейских странах стоимость снижается до 15 000 евро благодаря государственным субсидиям.

Бюджетный электромобиль Renault Twingo E-Tech Electric получился компактным с длиной кузова 3789 мм при колесной базе 2493 мм. Ширина кузова равна 1720 мм, а высота составляет 1491 мм. Объем багажника Renault Twingo – 360 л, и 1000 л, если опустить задние кресла.

Переднеприводный Renault Twingo EV оснащается 80-сильным электромотором, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 12,1 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Батарея емкостью 27 кВтч обеспечивает запас хода 260 км.

