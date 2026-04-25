Полностью новый Golf: знаменитый автомобиль будет совсем другим

Недорогая модель Volkswagen Golf, которая известна на весь мир, получит полностью нового преемника. В компании начинают подогревать интерес к автомобилю и постепенно раскрывают подробности.

Известно, что новый VW Golf MK9 станет совсем другим автомобилем в сравнении с предшественником. Про машину рассказывает Motor1. В компании обещают, что всем понравится долгожданная новинка.

Сообщается, что прототипом дизайна для хэтчбека стал VW Golf 4 поколения (с 1997 года). Однако новинка, конечно, выглядит намного современнее.

Дизайн Golf традиционно останется эволюционным – этот силуэт можно узнать почти в любом поколении модели. Теперь этот стиль переедет на электромобиль VW ID.Golf (потенциальное название), который появится к 2028 году.

Но и фанатам ДВС расстраиваться не стоит – актуальный автомобиль останется в продаже минимум до 2035 года. Разработку нового Volkswagen Golf EV ведут на технологичной платформе SSB. На этой архитектуре появятся и другие модели концерна, в том числе новая Skoda Octavia.

