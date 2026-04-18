Самую дешевую модель Lancia 2026 года рассекретили официально

С возвращением на глобальный рынок Lancia, которая находится под контролем концерна Stellantis, пока не сумела привлечь большое количество покупателей. Но в этом наверняка поможет самая дешевая модель 2026 года.

Автомобиль рассекретили официально и показали на фото. Это новая модификация Lancia Ypsilon Turbo 100. Подробности о компактной машине стали известны Carscoops.

Внешне новая Lancia Ypsilon Turbo 100 не отличается от автомобиля, который отправился в продажу ранее с широкой линейкой вариантов и силовых установок. Главная фишка модели – в доступности.

Автомобиль оснастили 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 99 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП. В итоге цена Lancia Ypsilon Turbo 100 2026 года – от 22 200 евро. Это новый базовый автомобиль в линейке.

А недавно новая Lancia Ypsilon HF получила электрическую силовую установку как топовый вариант модели. Мощность составляет 276 сил – это отдача единственного электромотора. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с. Запас хода Lancia Ypsilon HF составляет 370 км от батарейного блока емкостью 54 кВтч.

