Новый кроссовер Chevrolet дешевле Duster показали до премьеры. Фото

Новый Chevrolet Sonic 2027 модельного года присоединится к линейке современных бюджетных кроссоверов. Но окажется дешевле Renault Duster, который является известным представителем сегмента.

Про пополнение среди моделей Chevrolet стало известно Carscoops. Кроссовер Chevrolet Sonic показали на официальных фото перед премьерой, которая состоится в ближайшее время.

Название модели Chevrolet Sonic вернут в линейку как современный практичный кроссовер для городских условий. Хотя ранее так назывались маленькие хэтчбек и седан, которые нам известны как Chevrolet Aveo.

Известно, что новый Sonic с длиной кузова 4230 мм построили на платформе бюджетника Chevrolet Onix. В оснащении ожидается гибридная силовая установка. Дизайн пока скрывают, но мы видим стильные эффектные фонари сзади.

Известно, что машина получит колесные диски диаметром 17 дюймов. Также на модели дебютирует обновленный логотип Chevrolet – с черными акцентами и подсветкой.

