Самую дешевую модель Kia 2024 года следующего поколения показали на фото

Новый кроссовер Kia EV3 2024 года показали на официальных фото. Электрокары позиционируют как автомобили следующего поколения, а новый EV3 является самой дешевой моделью сегмента от корейского производителя.

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OBOZ.UA напоминает, что уже известны цена и характеристики модели. Фактически автомобиль является бюджетной моделью в электрическом сегменте. Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. Но в дальнейшем линейку расширят более дорогими вариантами.

Дизайн раскрыли полностью. Машина очень похожа на концепт – новый Kia EV3 отправится в производство с довольно футуристичной внешностью.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Со временем в линейке появится более мощная модификация. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1, Peugeot E-2008.

Ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Kia для большой семьи.