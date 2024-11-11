Новый огромный SUV Kia с привлекательной ценой показали в сети до премьеры

Большой кроссовер Kia Telluride 2 поколения – практичная модель SUV с привлекательной ценой и просторным интерьером для большой семьи. Производитель готовит машину к премьере – автомобиль показали в сети.

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В сравнении с предшественником новый Kia Telluride 2025 модельного года изменится до неузнаваемости. Модель получит совсем другой дизайн, но сохранит привлекательную цену. Машину показали на канале KindelAuto.

Мы пока можем изучить внешность тестового прототипа, который сейчас катают по дорогам в рамках ходовых испытаний. Однако помешать может темный кожух на кузове, благодаря которому дизайн удается держать в секрете.

Судя по всему, кроссовер Telluride выполнят в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Возможно, определенные черты достанутся от младшей модели Kia Sportage, которая недавно претерпела рестайлинг. Автомобиль получит угловатый геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

На рынок новый SUV отправится к 2026 году с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – около 37 000 долларов за базовый вариант.

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