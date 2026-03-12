Самую дешевую модель Ferrari показали в новом виде. Фото

Модель Ferrari Amalfi ранее дебютировала как самая дешевая современная машина бренда, а теперь спорткар показали в новом виде для 2026 года. На фото рассекретили кабриолет.

Видео дня

Об автомобиле стало известно Motor1. Дебют кабриолета Ferrari Amalfi Spider на базе нового купе уже состоялся. Интересно, что название для автомобиля запатентовали еще в 2024 году, поэтому премьеру все ждали. Новинка пришла на смену модели Ferrari Roma Spider.

Новая Ferrari Amalfi на самом деле является модернизацией Roma и теперь занимает ее место в линейке. Поэтому дизайн в большей степени напоминает предшественника, хотя здесь измененные бамперы и новая светотехника. Мощность 3,8-литрового двигателя V8 стала чуть выше – 631 л.с. Опустить крышу Amalfi Spider можно за 13,5 секунд.

С моделью Ferrari Roma в свое время производитель отошел от привычного "кричащего" спортивного стиля в сторону более сдержанных GT. Среди соперников – модели Aston Martin, Bentley и Porsche.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Nissan рассекретил популярный кроссовер после модернизации.