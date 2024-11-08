Самую дешевую модель Cadillac снимут с производства. Фото

У производителя премиальных автомобилей Cadillac, как и любой другой компании, есть самая дешевая модель в линейке. Многие думают, что такая машина должна привлекать покупателей, но Cadillac XT4 скоро снимут с производства.

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Детали сообщает Motor1. Cadillac XT4 – компактный кроссовер размером с VW Tiguan, который появился в 2018 году. Основные соперники модели – BMW X1, Audi Q3 и Mercedes GLA.

Производство Cadillac XT4 остановят в январе 2025 года. Продажи этого кроссовера в последнее время снижались. Ожидалось, что производство приостановят лишь на несколько месяцев, но в компании приняли более радикальное решение о модели.

На домашнем рынке США цена Cadillac XT4 стартует с 38 000 долларов. Примерно на 10-15% дешевле основных конкурентов, которые все же привлекают больше покупателей.

Завод Fairfax Assembly в Канзасе отправят на модернизацию перед производством нового поколения недорогих электромобилей Chevrolet Bolt. Пока неизвестно, получит ли Cadillac XT4 преемника. Но, скорее всего, сборка в Китае продолжится для местного рынка.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новую недорогую модель Dacia.