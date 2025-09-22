Самая дешевая Toyota RAV4 готова к выходу на рынок. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года получил самый дешевый вариант. Версия Wildlander готова к выходу на рынок. Эта машина предназначенная для китайского рынка. Фото автомобиля уже появились.

Подробности стали известны Motor1. Сперва модель Toyota RAV4 6 поколения рассекретили официально. Теперь продемонстрировали другой вариант. Впрочем, о появлении такой машины было известно заранее.

Дизайн Toyota Wildlander полностью повторяет новую RAV4. Спереди появились фирменные фары С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

В салоне Toyota RAV4 появилось несколько крупных экранов и современное оборудование. Пространства в интерьере и багажнике стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту. В то же время интерьер Wildlander пока не показали, однако кардинальных отличий не ожидается.

Кроссовер Toyota RAV4 теперь предлагают только как гибрид. Есть варианты на 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. А у Wildlander появится стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с. Ориентировочная цена Toyota Wildlander 2026 года – до 30 000 долларов.

