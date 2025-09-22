Новая недорогая модель Kia станет круче и мощнее

Новую модель Kia EV4 2025 года полностью рассекретили как недорогой практичный электромобиль. Эта современная машина с футуристичным дизайном станет мощнее и круче в новой модификации.

На дороге ранее появилась новая Kia EV4 GT 2026 модельного года в качестве ходового прототипа. Но дизайн скрывали под кожухом. Однако в целом внешность автомобиля будет основана на стандартной модели. Подробности стали известны Auto Express.

Произойдут изменения в бамперах и появятся новые колесные диски. Таким образом внешность сделают немного агрессивнее. Электрокар Kia EV4 GT – топовое исполнение, которое возглавит линейку модели.

Ожидается и увеличенная мощность силовой установки. Сообщается о полном приводе и двух электромоторах, которые предложат около 400 л.с.

Купить Kia EV4 в стандартном исполнении можно будет к концу 2025 года с ценой около 35 000 долларов. Производитель подготовил разные варианты Kia EV4 – в кузове седан и хэтчбек. В движение новый электрокар Kia EV4 приводит 201-сильная установка. Покупатели смогут выбрать батарейные блоки емкостью 58 кВтч (430 км) и 81 кВтч (630 км).

