Самая дешевая Toyota LC вызвала ажиотаж – цены взлетели до небес. Фото

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 250, который пришел на смену Toyota Prado, является самой дешевой моделью линейки LC. Машина вызвала ажиотаж на рынке, из-за чего цены буквально взлетели до небес.

Жадные дилеры дают огромные наценки на модель Toyota 250. В результате японский внедорожник оказывается намного дороже рекомендованной производителем цены. Детали сообщает Carscoops.

В США дилеры решили заработать на ажиотажном спросе. Купить Toyota Land Cruiser 250 First Edition можно примерно за 77 000 долларов. Это лимитированная серия, приуроченная к выходу на рынок, в хорошей комплектации с полным оснащением.

Это рекомендованная производителем цена. Ранее сообщалось, что в некоторых случаях дилерские наценки в Америке превышают 20 000 долларов, а цена внедорожника Toyota таким образом почти доходит до 100 000 долларов.

Однако дилер в штате Вирджиния первым преодолел "психологический барьер" – за внедорожник Toyota там просят 107 169 долларов. Наценка составила 30 000 долларов. Таким образом, дилерские наценки на эту модель пока никуда не ушли, а, наоборот, становятся выше. Это в том числе связано со спросом на долгожданную модель.

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