Subaru вывела на рынок недорогую модель с большим багажником

Линейку недорогих спортивных моделей Subaru для энтузиастов пополнила новая WRX Sportwagon 2024 с полным приводом и большим багажником. Новинка оказалась доступнее многих соперников.

Детали сообщили на сайте Motor1. Похожая машина представлена на некоторых рынках, включая домашний японский, как Subaru Levorg в разных модификациях. Автомобиль построен на базе компактной модели Impreza. Традиционно, автомобиль оснащен фирменной полноприводной трансмиссией.

Новинка унаследовала от спортивной Subaru WRX многие решения, включая мощный двигатель. 2,4-литровый четырехцилиндровый оппозитный мотор с турбонаддувом выдает 271 силу.

Яркий дизайн спортивного универсала подчеркивает обвес на кузове и крупные колесные диски. Спереди между узкими фарами – эффектная решетка.

Теперь новая Subaru WRX Sportwagon 2024 модельного года появилась на мексиканском рынке. Там машину оценили в 819 900 мексиканских песо (48 500 долларов). Выгодное предложение с учетом динамических характеристик. Вдобавок покупатели получат практичность.

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