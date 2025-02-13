Самая дешевая модель Volkswagen нового поколения: какой она будет
Volkswagen готовит несколько электрических моделей нового поколения. Производитель даже обещал начать разработку бюджетника с привлекательной ценой 20 000 евро. Стало известно, каким будет этот амбициозный автомобиль.
Как сообщает Motor1, производитель показал свой самый дешевый электрокар на новых изображениях до официальной премьеры. Она состоится 5 марта – уже скоро. Название пока держат в секрете, но новинку могут назвать VW ID.1. Концепт-предвестник, возможно, будет называться Volkswagen ID.EVERY1.
Машину позиционируют как доступный, качественный и прибыльный электрический автомобиль. Дизайн отчетливо намекает на отсылки к внешности Volkswagen Golf 1 поколения. Ожидаемая длина кузова – около 4 м.
Новинка придет на смену VW Up!. В основе будет использована платформа MEB Small (от Volkswagen ID.2) для самых маленьких электрокаров с передним приводом. Технических деталей пока не рассказывали. В серийное производство автомобиль должен отправиться к 2027 году.
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