Новый соперник Duster от Chevrolet удивил низкой ценой. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Chevrolet Spark EUV 2025 года наконец-то рассекретили официально. Автомобиль готовят к выходу на рынок, он составит конкуренцию Renault Duster в сегменте компактных кроссоверов. Spark удивил и оказался даже дешевле своего соперника.

Видео дня

Фото электрокара Chevrolet Spark EUV 2025 года показали на официальном сайте компании. Как и ожидалось, это копия китайского кроссовера Baojun Yep Plus. Фактически, дизайн полностью повторяется – за исключением логотипов.

Ранее бюджетник Chevrolet Spark продавали как маленький городской хэтчбек, который был даже компактнее Aveo. Теперь модель превратилась в небольшой электрический кроссовер.

Длина кузова равна 3996 мм (колесная база – 2560 мм), ширина составляет 1760 мм, а высота – 1726 мм. Машина соответствует характеристикам Baojun Yep Plus.

За цену Chevrolet Spark EUV менее 20 000 долларов предлагается электромотор на 102 л.с. и батарея с запасом хода в 400 км.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новые бюджетные кроссоверы Hyundai и Citroen.