Самая дешевая модель Mazda всех удивит: что известно о машине

Новый доступный кроссовер Mazda окажется самой дешевой моделью японской компании в популярном сегменте. Амбициозная машина сумеет всех удивить, о ней уже кое-что известно.

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Ранее новую Mazda впервые показали в сети, хотя производитель пока старается сохранять секретность. Первые эскизы компактной модели Mazda показали смелые пропорции, круглые задние фонари и огромные колеса. Как стало известно Carscoops, у модели будет неожиданное имя.

Новую машину назовут Mazda CX-20, хотя кроссовер придет на смену модели Mazda CX-3. При этом в составе гибридной силовой установки покупателям могут предложить бензиновые двигатели объемом 1,5 или 2 л. Последний вариант является редкостью для компактных машин.

Недавно стало известно, что кроссоверы Mazda CX-3 и MX-30, а также хэтчбек Mazda 2 покинут конвейер в ближайшее время.

Кроссовер Mazda MX-30 в полностью электрической модификации решили больше не производить (гибрид останется). А CX-3 в качестве преемника как раз получит новую Mazda CX-20.

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