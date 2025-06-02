Новый кроссовер Toyota дешевле RAV4 получил другой мотор. Фото

Компактный кроссовер Toyota Aygo X намного дешевле модели RAV4. Новый автомобиль показали на официальных фото после модернизации. Доступная модель получила экономичный мотор.

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О машине рассказали на сайте японского производителя. Это новая Toyota Aygo X 2026 модельного года, премьера которой уже состоялась. На фото показали рестайлинговый вариант компактного кроссовера на базе городской модели Yaris.

Модель Toyota Aygo X появилась на рынке в 2021 году. Модернизированный автомобиль претерпел рестайлинг. Облик автомобиля изменился довольно сильно.

Очевидно, что бюджетный кроссовер Toyota 2026 года получил полностью новое "лицо". Заменили бампер и декоративные элементы. Фары получили другую форму.

Задние фонари сохранили свою форму. На месте осталась и полностью стеклянная дверца багажника. Теперь кроссовер Toyota Aygo X Hybrid оснащается только гибридной силовой установкой мощностью 115 л.с. с расходом топлива менее 4 л/100 км. В продаже новинка ожидается с ценой около 20 000 евро.

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