Самая дешевая модель Jeep получит новую модификацию. Фото

Гибридный кроссовер Jeep Avenger 4xe с полным приводом ранее был представлен официально как новинка на базе самой дешевой модели бренда. Скоро автомобиль получит еще одну модификацию, ее уже анонсировали.

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Детали стали известны Motor1. Новый Jeep Avenger 4xe The North Face Edition готовят к премьере. Его выпустят в количестве 4806 единиц в честь метровой высоты горы Монблан. Автомобиль разработали совместно с производителем одежды The North Face.

Технических подробностей не предоставили, но особая версия модели будет основана на гибридном кроссовере, который представили не так давно.

Компактный кроссовер получил гибридную силовую установку со 136-сильным ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод.

Есть и другие изменения. Очевидно, что новый Jeep Avenger 4xe лучше подготовлен к бездорожью. Клиренс увеличили до 21 см. Доступны режимы движения "Снег", "Песок и грязь", "Спорт" и "Авто".

OBOZ.UA уже показывал новый недорогой кроссовер Opel, который является близким родственником Jeep.