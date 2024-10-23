Популярный недорогой Opel стал современнее: фото, цена и подробности

Недорогой кроссовер Opel Mokka 2025 года рассекретили официально после модернизации. Автомобиль сделали современнее и подготовили к выходу на рынок.

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О машине сообщили подробности на сайте производителя. Модель делит технические компоненты с Peugeot, Citroen, Jeep и Alfa Romeo. Но кроссовер Opel выглядит по-своему уникально. На официальных фото показали модернизированный вариант.

Новый Opel Mokka 2025 модельного года сохранил знакомую внешность. Основные изменения сосредоточили в аккуратно обновленных бамперах и светотехнике. Если не сравнивать с дорестайлинговым кроссовером, то изменения трудно заметить.

Также расширена палитра цветов и предложены новые колесные диски. В салоне Opel Mokka 2025 заменили руль и обновили мультимедийный комплекс.

В линейке остался электромобиль Opel Mokka Electric мощностью 156 сил с запасом хода 400 км и варианты с ДВС (в том числе гибрид). Цена Opel Mokka – около 27 000 евро за базовую модификацию.

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