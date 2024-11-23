С этими машинами никто не хочет расставаться: какие б/у авто назвали лучшими

Эксперты назвали лучшие автомобили на вторичном рынке среди тех машин, с которыми первые покупатели не хотят расставаться. Значит, если повезет найти в продаже такой б/у автомобиль, новый владелец останется довольным.

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Покупатели зачастую ориентируются на надежность б/у автомобиля при выборе. Соответственно, представленные в списке модели привлекают в том числе своей надежностью кроме множества других потребительских качеств. В iSeeCars опубликовали лидеров исследования.

Специалисты проанализировали около 1 000 000 автомобилей с пробегом старше 15 лет. Эти машины долгие годы нравятся владельцам. На вторичном рынке эти автомобили уже давно подешевели.

Лучшие б/у автомобили в 2024 году:

Toyota Highlander Hybrid; Toyota Camry Hybrid; Toyota Highlander; Toyota Tacoma; Toyota Prius; Honda CR-V; Ford Escape Hybrid; Toyota RAV4; Lexus IS 350; Nissan Versa; Toyota Tundra; Honda Ridgeline; Subaru Forester.

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