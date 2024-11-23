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С этими машинами никто не хочет расставаться: какие б/у авто назвали лучшими

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,6 т.
Honda Ridgeline

Эксперты назвали лучшие автомобили на вторичном рынке среди тех машин, с которыми первые покупатели не хотят расставаться. Значит, если повезет найти в продаже такой б/у автомобиль, новый владелец останется довольным.

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Покупатели зачастую ориентируются на надежность б/у автомобиля при выборе. Соответственно, представленные в списке модели привлекают в том числе своей надежностью кроме множества других потребительских качеств. В iSeeCars опубликовали лидеров исследования.

Специалисты проанализировали около 1 000 000 автомобилей с пробегом старше 15 лет. Эти машины долгие годы нравятся владельцам. На вторичном рынке эти автомобили уже давно подешевели.

Toyota Prius

Лучшие б/у автомобили в 2024 году:

  1. Toyota Highlander Hybrid;
  2. Toyota Camry Hybrid;
  3. Toyota Highlander;
  4. Toyota Tacoma;
  5. Toyota Prius;
  6. Honda CR-V;
  7. Ford Escape Hybrid;
  8. Toyota RAV4;
  9. Lexus IS 350;
  10. Nissan Versa;
  11. Toyota Tundra;
  12. Honda Ridgeline;
  13. Subaru Forester.

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