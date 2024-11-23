С этими машинами никто не хочет расставаться: какие б/у авто назвали лучшими
Эксперты назвали лучшие автомобили на вторичном рынке среди тех машин, с которыми первые покупатели не хотят расставаться. Значит, если повезет найти в продаже такой б/у автомобиль, новый владелец останется довольным.
Покупатели зачастую ориентируются на надежность б/у автомобиля при выборе. Соответственно, представленные в списке модели привлекают в том числе своей надежностью кроме множества других потребительских качеств. В iSeeCars опубликовали лидеров исследования.
Специалисты проанализировали около 1 000 000 автомобилей с пробегом старше 15 лет. Эти машины долгие годы нравятся владельцам. На вторичном рынке эти автомобили уже давно подешевели.
Лучшие б/у автомобили в 2024 году:
- Toyota Highlander Hybrid;
- Toyota Camry Hybrid;
- Toyota Highlander;
- Toyota Tacoma;
- Toyota Prius;
- Honda CR-V;
- Ford Escape Hybrid;
- Toyota RAV4;
- Lexus IS 350;
- Nissan Versa;
- Toyota Tundra;
- Honda Ridgeline;
- Subaru Forester.
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