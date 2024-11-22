Новая бюджетная модель Renault оказалась даже дешевле, чем ожидалось

Новый недорогой электрокар Renault 5 E-Tech EV 2024 года уже вышел на рынок. Долгожданная бюджетная модель в ретро-стиле оказалась даже дешевле, чем ожидалось изначально.

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Подробности сообщили на сайте компании. Цена Renault 5 E-Tech – от 24 000 евро. Отличное предложение, действительно бюджетный автомобиль электрического сегмента. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.

Это на данный момент средняя модификация в линейке мощностью 120 л.с. с батарейным блоком емкостью 40 кВтч и запасом хода 312 км. Топовый вариант (150 сил и 410 км) оценили в 29 500 евро (25 500 евро с учетом бонуса).

Дизайн модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль. Новый электрокар сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год.

Интересно, что позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом хода 300 км мощностью 95 сил. Это будет самый дешевый Renault 5 E-Tech.

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