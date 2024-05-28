Рынок сошел с ума: цены самой дешевой модели Toyota LC продолжают удивлять

Новый внедорожник Toyota 250 пришел на смену Toyota Prado и оказался самый дешевым автомобилем линейки LC. Но все не так просто. Вокруг модели на рынке наблюдается самое настоящее сумасшествие, а цены продолжают удивлять.

Детали сообщает Carscoops. В США дилеры решили заработать на ажиотажном спросе. Так, один из продавцов продает б/у Toyota Land Cruiser 250 за 120 000 долларов! Это на 40 000 больше рекомендованной цены.

А дилер в штате Алабама и вовсе просит за похожий внедорожник с пробегом 125 000 долларов. И добавляет, что это новая цена – с учетом скидки в 5000 долларов...

Ранее сообщалось о продавце, который добавил к цене машины дополнительные пакеты и "корректировки" на сумму около 15 000 долларов. Туда вошли тонировка окон, "ограниченная гарантия на защиту лобового стекла", покрытие для кузова и специальные шины. Интересно, что для каждой из этих позиций дилер увеличил цены в несколько раз.

Купить Toyota Land Cruiser 250 First Edition можно примерно за 77 000 долларов. Это лимитированная серия, приуроченная к выходу на рынок, в хорошей комплектации с полным оснащением.

Это рекомендованная производителем цена. Ранее сообщалось, что в некоторых случаях дилерские наценки в Америке превышают 20 000 долларов, а цена внедорожника Toyota таким образом почти доходит до 100 000 долларов.

Дилер в штате Вирджиния просил за внедорожник Toyota 107 169 долларов. Наценка составила 30 000 долларов. Таким образом, дилерские наценки на эту модель пока никуда не ушли, а, наоборот, становятся выше. Это в том числе связано со спросом на долгожданную модель.

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