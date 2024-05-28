Долгожданный недорогой кроссовер Skoda показали до премьеры. Фото

Долгожданный кроссовер Skoda Elroq EV станет недорогой моделью чешского бренда. Информации о новинке мало, но машину показали в сети до премьеры со стильной современной внешностью.

Электромобиль станет современной альтернативой Skoda Karoq. Детали сообщает Carscoops. Там же подготовили свой вариант дизайна автомобиля, опираясь на актуальную информацию.

Дизайн выполнят в стиле современных концептов компании, которыми она намекала на новую модель. Линии прямые, поверхности плоские. Вместе они создают "чистую" и модную внешность, которая подходит машине следующего поколения.

Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Модель ориентируют на современных семейных покупателей. Премьера Skoda Elroq ожидается к концу 2024 года.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление. Таким образом компания подчеркивает движение модельной линейки к электрическому будущему.

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