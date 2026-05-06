Rivian создаст для Tesla больше проблем с помощью самого дешевого EV

Электромобили Rivian уже навязывают Tesla серьезную конкуренцию. Но самая дешевая модель компании создаст для соперника еще больше проблем с появлением следующих модификаций.

Производство электрического кроссовера Rivian R2 2026 года уже стартовало на новом заводе. Но, как стало известно Carscoops, в компании не намерены останавливаться на этом автомобиле.

В будущем не исключают релиз следующих конфигураций. К ним относят более брутальный внедорожник Rivian R2X и пикап. Эти машины эффективно расширят модельную линейку производителя в более доступных сегментах.

Новый кроссовер Rivian R2 2026 года – долгожданный соперник Tesla Model Y. Цена Rivian R2 в базовом исполнении составит примерно 45 000 долларов. Но первыми в продажу отправятся экземпляры стоимостью 57 990 долларов с богатым оснащением.

Электромобиль Rivian R2 получился довольно крупным SUV с 4,7-метровым кузовом. Покупателям предложат варианты с несколькими силовыми установками, а запас хода приблизится к 500 км.

