Rivian представил еще одну новинку – теперь это самая дешевая модель компании

В ходе официальной премьеры нового электровнедорожника Rivian R2 2026 модельного года компания удивила еще одной моделью – кроссовером Rivian R3. Теперь это самый дешевый электрокар в линейке американского стартапа.

Интересно, что премьеру "тройки" до последнего держали в секрете – о презентации компактного электрокроссовера вообще не было никакой информации. Но теперь появились официальные детали, о которых рассказывает Motor1.

Новинку показали на официальных фото. Новый кроссовер Rivian R3 2026 модельного года станет самой дешевой моделью в линейке. Электрический кроссовер из Америки сохранил знакомый дизайн других машин компании в передней части. Но в остальном, похоже, вдохновлялись ретро-стилем классических хэтчбеков 80-х годов – получилось интересно.

Если новый Rivian R2 будет разгоняться до 100 км/ч быстрее трех секунд, то Rivian R3X в топовом полноприводном исполнении с тремя моторами окажется даже еще быстрее. Также появится двухмоторный вариант, а базовой станет модель с одним электродвигателем и задним приводом.

Цена Rivian R3 – менее 45 000 долларов. Вдобавок покупатели (во всяком случае, в США) получат право на налоговую скидку в размере 7500 долларов, что сделает новинку еще привлекательнее.

Для производства автомобиля компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов. Серийное производство модели планируют наладить в 2026 году, тогда же начнутся первые поставки покупателям.

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