Новую недорогую модель Tesla показали на фото – она удивила конструкцией

Популярный кроссовер Tesla Model Y послужил основой для новой модели производителя. В центре внимания оказалась практичность, и машина сумела удивить своей конструкцией.

Детали стали известны Autoevolution. Электрокар Tesla Model Y Long Range модернизировали с целью превращения кроссовера в грузовой фургон. В принципе, у авторов машины из французского подразделения американской компании все получилось.

Конструкция у новинки интересная. Видимо, к таким изящным в своей аскетичности решениям пришли из-за экономии, присущей моделям Tesla. В автомобиле убрали задний ряд кресел и доработали отделку багажного отсека, чтобы получить просторное грузовое пространство.

Теперь в машине только два посадочных места. А объем багажника увеличен до 2158 л. Грузоподъемность составляет 539 кг – довольно скромно, однако в случае с электрокарами на многое рассчитывать не приходится.

Официальный запас хода – 565 км, но, как известно, в реальной жизни Tesla Model Y проезжает меньше. Особенно с тяжелыми грузами в багажнике. Цена Tesla Model Y в модификации фургон составит около 40 000 евро.

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