Rivian показал на фото свой новый недорогой кроссовер перед премьерой

Новый недорогой кроссовер Rivian R2 готовят к премьере, перед которой модель показали на новых фото. Этот автомобиль займет место базовой модели в линейке и станет соперником электромобиля Tesla Model Y.

Детали сообщает Motor1. Мировая премьера Rivian R2 состоится 7 марта. Это следующая модель американского стартапа. Производитель интригует общественность и не раскрывает дизайн модели полностью.

На новых тизерах показали фрагмент верхней части кузова и оформление кормы. Электрический кроссовер из Америки сохранит знакомый дизайн других моделей компании, но станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Электромобиль Rivian R2 – первенец автопроизводителя в относительно компактном сегменте. Как ожидается, электромобиль Rivian R2 окажется даже быстрее Tesla. Стало известно, что новинка будет разгоняться до 100 км/ч за три секунды. А запас хода составит 530 км. Вместе с этой моделью компания выйдет на европейский рынок. На данный момент электрокары Rivian продаются в США и Канаде.

Ожидается, что цена автомобиля будет колебаться около 40 000 долларов. Для производства автомобиля компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов. Серийное производство модели планируют наладить в 2026 году. А все детали узнаем совсем скоро после премьеры.

OBOZ.UA ранее уже показывал новую недорогую модель Toyota, которая оснащена ДВС и электромотором.