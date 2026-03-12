Революция Audi: новый автомобиль изменит все через два года. Фото

Audi готовит к выходу на рынок через два года новую модель, которая станет преемником недорогого спорткара Audi TT. Отмечается, что революционный автомобиль в стиле Concept C изменит все.

О машине рассказывает Motor1. Компания задумала кардинальные перемены на фоне падения глобальных продаж. В будущем модели Audi будут выглядеть по-другому – дизайн производитель рассматривает как основную продающую характеристику.

Первенцем как раз станет современный спортивный автомобиль. Новая Audi Concept C (условно – Audi TT 4 поколения) продемонстрировала минималистичный дизайн почти без декора, который отсылает к модели первого поколения 1998 года.

И этот стиль распространится на все новые автомобили Audi, которые в будущем будут отличаться от актуальных машин. Фактически, это витрина нового корпоративного стиля производителя.

В руководстве компании Audi подтвердили, что электрическую новинку разрабатывают одновременно с родственным проектом Porsche – следующими Boxster и Cayman.

