Недорогой кроссовер Nissan размером с RAV4 стал современнее. Фото

Популярный недорогой кроссовер Nissan X-Trail для 2026 года сделали современнее. Авто размером с Toyota RAV4 усилит конкуренцию с бестселлерами сегмента. Машину после обновления показали на официальных фото.

Производитель провел деликатную модернизацию модели Nissan X-Trail, которая на некоторых рынках также известна как Nissan Rogue. Кроссовер X-Trail 2026 года получил немного измененный дизайн с другим декором и новыми колесными дисками.

Также вариант Nissan X-Trail N-Trek для бездорожья, который похож на Nissan Rogue Rock Creek, получил измененный дизайн и другое оформление с яркими акцентами.

Новый Nissan X-Trail 2026 в Европе предлагают с гибридными силовыми установками e-Power мощностью 204 и 213 л.с. Но скоро компания рассекретит другой автомобиль.

Новый Nissan Rogue 2027 модельного года сосредоточится на конкуренции с наиболее популярными кроссоверами сегмента. Автомобиль будет основан на модернизированной платформе CMF-CD и получит самый современный дизайн.

