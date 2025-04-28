Новый кроссовер Mazda по цене Duster вызвал ажиотаж. Фото

Новый недорогой кроссовер Mazda EZ-60 уже рассекречен с официальными характеристиками. Автомобиль с ценой "Дастера" отличается современными технологиями и стильным дизайном. Благодаря этому машина вызвала настоящий ажиотаж.

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Подробности об этом стали известны Carscoops. Спустя 48 часов после премьеры Mazda EZ-60 2026 модельного года на Автошоу в Шанхае на автомобиль поступило 10 060 предварительных заказов от китайских покупателей.

Новая Mazda EZ-60 2026 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Запас хода электрической модификации (258 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.

Цена Mazda EZ-60 еще не объявлена. Базовый прайс ожидается в диапазоне 20-25 тысяч долларов для Китая. То есть на уровне "Рено Дастер". В Европе автомобиль появится с названием Mazda CX-6e, но станет дороже.

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