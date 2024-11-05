Renault создала кроссовер меньше и дешевле "Дастера". Фото

Renault создала новую модель Dacia Spring Cargo 2025. Этот кроссовер оказался меньше и дешевле бюджетного "Дастера". Новинку показали на официальных фото.

Видео дня

Цена Dacia Spring Cargo – чуть более 19 000 долларов. Детали стали известны Autocar. Автомобиль построен на базе дешевого электрокара Dacia Spring, который недавно претерпел модернизацию.

Рестайлинг провели с учетом нового корпоративного стиля Dacia. Однако новый Spring сохранил компактные габариты и остался меньше в сравнении с кроссовером Dacia Duster.

Электрический кроссовер Dacia Spring EV получил новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами. Модели расширили цветовую гамму и предложили другие колесные диски.

В салоне Dacia Spring полностью изменилось оформление и отделочные материалы. Дизайн стал современнее, появился крупный монитор мультимедийной системы и цифровой щиток приборов. Главное отличие Dacia Spring Cargo – грузовая спецификация. В салоне установлены только передние кресла, а объем багажника увеличился до 1085 л.

Мощность мотора составляет 65 л.с. Батарейный блок емкостью 26 кВтч обеспечивает запас хода 225 км.

OBOZ.UA уже показывал долгожданный недорогой кроссовер Kia.