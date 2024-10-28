Renault оставит в продаже недорогие автомобили после появления EV

Новые EV компания Renault готовит к выходу на рынок как бюджетные автомобили следующего поколения. Однако на их фоне привычные недорогие машины многим покупателям покажутся выгоднее. Такие машины останутся в продаже.

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Дизайнеры Renault в общении с Motor1 отметили, что электрокары пока не заменяют привычные доступные машины с ДВС. Об этом поговорили на фоне появления электрических моделей Renault 5 E-Tech EV и Renault 4 E-Tech.

Небольшой хэтчбек и компактный кроссовер многими рассматриваются как альтернатива Clio и Captur. Однако в компании отметили, что новинки не заменяют эти модели – все машины будут существовать на рынке параллельно.

Новый электрокар Renault 5 E-Tech electric сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получил прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

Силуэт кроссовера Renault 4 отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия. Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 E-Tech получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах.

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