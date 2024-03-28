Renault готовит премьеру доступного кроссовера вместо Duster. Фото

Компактный кроссовер Renault Captur 2024 года готовят к официальной премьере, хотя ранее дизайн машины полностью рассекретили в сети. Этот автомобиль для многих покупателей окажется удачной покупкой вместо Duster, который похож по размерам.

Renault Captur претерпел рестайлинг в стиле бюджетной модели Sandero и стал современнее на вид. Французский автопроизводитель сообщил о мировой премьере модели, которая состоится 4 апреля.

Ранее в сети показали патентные изображения Renault Captur 2024 года, на которых в деталях изображен дизайн обновленной машины. Спереди изменилось все: появились современные узкие фары, решетка с необычным рисунком, совсем другой бампер. В похожем стиле выполнены и старшие кроссоверы Renault.

Ожидается, что моторы Renault Captur 2024 будет представлять 1-литровый бензиновый агрегат мощностью 100 л.с. Также в линейке появятся два гибридных варианта на 130 и 145 сил.

В целом после модернизации Captur напоминает новый Renault Kardian, который представляет собой переосмысление бюджетного кроссовера Renault Sandero с более современным и стильным дизайном.

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