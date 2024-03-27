Неожиданного соперника Renault Duster от Citroen показали официально

Новый Citroen Basalt 2024 показали на официальных фото перед премьерой. Форм-фактор у модели необычный, а сама новинка – неожиданный соперник Renault Duster. Ведь выступать модель будет в том же сегменте бюджетных кроссоверов.

Новинка ранее была известна как Citroen C3X Fastlounge. Но, как видим, производитель подтвердил другое название. Детали сообщили на официальном сайте. Новинка окажется одной из самых дешевых моделей бренда.

Внешность Citroen Basalt Vision выполнили в стиле похожей, но более крупной модели – Citroen C4X. Новый Basalt позаимствовал у старшего брата не только дизайн, но и концепцию. Это седан-кроссовер с купеобразным силуэтом.

От стандартного 4-дверного автомобиля новинка отличается высокой посадкой. Чтобы штурмовать плохие дороги как кроссовер. Также мы видим неокрашенные пластиковые элементы на кузове. Но привод машина получит только передний.

В основе используют модульную архитектуру CMP. Под капотом ожидается бензиновый двигатель объемом 1,2 л. Его мощность составит 110 л.с. (190 Нм крутящего момента). Возможно, в линейке появится электрический вариант. Полная премьера ожидается скоро.

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