Долгожданный бюджетник Suzuki появится в Украине с низкой ценой

Новая модель Suzuki Swift 2024 года – долгожданный бюджетный автомобиль с низким расходом топлива. Компактный экономичный хэтчбек уже представили официально. Японский автомобиль появится в Украине с низкой ценой.

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Детали сообщают на сайте производителя. Дизайн нового Swift оказался эволюционным. Эта модель всегда сохраняет характерную внешность. На кузове появились более сложные линии, но внешность не претерпела кардинальных изменений.

Длина кузова равна 3860 мм при колесной базе в 2450 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1500 мм. Новинка построена на модернизированной платформе Heartect от предыдущего поколения модели.

Украинским покупателям предложат базовый бензиновый двигатель объемом 1,2 л (83 л.с.). Комбинированный расход топлива – около 4 л/100 км.

В оснащении Suzuki Swift 4 поколения – камеры кругового обзора, новый комплекс систем безопасности, система предотвращения столкновений Dual Sensor Brake Support II, крупный монитор мультимедийной системы. Цена Suzuki Swift 2024 года в Украине – от 720 000 грн.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовится новая модель Honda.