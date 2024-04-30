Разрешено ли водителю совершить разворот: задача по ПДД

Безопасное движение по дорогам невозможно без правильного выполнения разворотов. Для этого нужно строго соблюдать соответствующие правила. Но хорошо ли вы их помните?

Телеграммканал "А знаешь ли ты ПДД?" опубликовал задачу, которая поможет освежить в памяти правила выполнения разворота. По условиям задачи, белый автомобиль двигается по городской улице. Его движение регулирует и дорожная разметка и знак впереди. Разрешен ли при этом водителю разворот на 180 градусов в направлении, указанном на картинке?

Вариантов ответа есть три:

разворот разрешен;

разворот разрешен, если авто не создаст помехи транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении;

разворот запрещен.

Выберите тот, который вы считаете верным. И обязательно обоснуйте для себя выбранный ответ. А дальше переходите к объяснению.

Итак, перед водителем мы видим знак 5.16 "Направления движения по полосам". Он показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них. Если такой знак позволяет водителю поворот налево из крайней левой полосы, то он разрешает и разворот с этой полосы.

Действие знака, установленного перед перекрестком, распространяется на весь перекресток. Таким образом, водитель белого автомобиля, двигающийся по крайней левой полосе, должен руководствоваться его требованиями. А знак, установленный впереди авто из задачи, позволяет в соответствующей полосе только движение прямо.

Следовательно, правильным вариантом ответа здесь будет третий. Водителю запрещено выполнять указанный в задаче разворот. Он может продолжать только движение прямо.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил разворота по сигналам регулировщика.

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