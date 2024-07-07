Разрешено ли водителю повернуть налево? Задание на проверку знаний по ПДД

Каждая деталь на дороге, каждый дорожный знак и разметка имеют ряд правил и запретов. Если неправильно их толковать можно повлечь за собой серьезные последствия.

Видео дня

Знание и соблюдение ПДД жизненно важно для всех участников дорожного движения. Аuto_pdr.ua поделился тестовой задачей, которая проверит, готовы ли вы садиться за руль.

Разрешено ли водителю синего автомобиля повернуть налево на перекрестке?

А. Да, разрешено;

Б. Нет, не разрешено.

На изображении мы видим нерегулируемый перекресток. Также на нем есть дорожная разметка 1.7 – прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками.

Она обозначает разрывы в сплошной разметке и позволяет совершить поворот или разворот. Ввиду этого можно подумать, что водитель синего автомобиля может без проблем совершить поворот налево, но все не так просто. Обратите внимание на знак 5.29.

Он обозначает место для разворота транспортных средств и запрещает поворот влево.

Согласно правилу 8.2 дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой, поэтому в этой ситуации поворачивать налево нельзя.

Правильный ответ

Поскольку водителю синего автомобиля запрещено поворачивать налево, правильный ответ Б.

Ранее OBOZ.UA публиковал не менее интересное тестовое задание о том, разрешено ли грузовику повернуть налево из крайнего правого ряда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.